CENTCOM: военные США планируют начать морскую блокаду Ирана

«Силы CENTCOM начнут блокаду всего морского трафика, заходящего и выходящего из иранских портов, в 10 часов по времени восточного побережья 13 апреля в соответствии с постановлением президента», — говорится в сообщении.
В Центральном командовании ВС США отметили, что «блокада будет применяться объективно ко всем судам всех стран, заходящим или отплывающим из портов Ирана или прибрежных территорий».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут искать и задерживать суда, которые заплатили иранской стороне за проход через Ормузский пролив. По его словам, блокада начнёт действовать «немедленно».
Переговоры Соединённых Штатов и Ирана состоялись в Пакистане. Вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавляющий делегацию США, заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости.
По информации Sky News, Британия не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива со стороны США.
По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил большинство кораблей для контроля над Ормузом.