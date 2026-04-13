Около 5 тысяч калининградцев прошли «10 000 шагов к жизни» в Южном парке

80-летию области. Старт любителям активного образа жизни дали у Музея «Фридландские ворота».
Акция проходит дважды в год по всей стране. В Калининграде она традиционно собирает воспитанников спортшкол, учеников, родителей, активных горожан «серебряного» возраста. В этом году мероприятие дало старт городскому проекту «Спортивные выходные». Разминку провели спортсмены Школы олимпийского резерва, а 18 участников получили золотые значки ГТО.
«Мы с подругой теперь завсегдатаи этой акции. Вместе весело шагать, помните, есть такая песня? Количество участников постоянно растёт», — поделилась жительница Калининграда Светлана Ивановна.
Специалисты Центра общественного здоровья измеряли уровень глюкозы в крови.
Дистанцию 8 км преодолели около 3 тысяч жителей областного центра. Ещё около 2 тысяч человек присоединились к акции в муниципалитетах. На финише все получили сертификаты участников.
«Калининградцы с удовольствием подхватывают нашу инициативу. Регулярные занятия спортом, пешие прогулки помогают укрепить организм, повысить выносливость и улучшить настроение», — отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Калинина.
Министр здравоохранения Сергей Дмитриев подчеркнул: акция проводится с 2015 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Её цель — повысить ежедневную двигательную активность и привлечь внимание к ходьбе как самому доступному способу укрепления здоровья.