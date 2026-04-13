800-летний дуб в Ладушкине передан в ведение округа — теперь его благоустроят для жителей и туристов

По поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных АО «Корпорация развития» приобрело и передало администрации Ладушкинского городского округа исторический земельный участок, на котором расположен памятник природы «800-летний дуб». Дуб-долгожитель, изображённый на гербе города, объявлен памятником природы ещё в 1985 году.
«На встрече с жителями Ладушкина попросили сделать территорию у дуба открытой для посещения. Вопрос смогли решить. В первую очередь, новое пространство создаём для наших жителей, а сохранность и развитие познавательного туризма станут естественным продолжением этой работы», — отметил губернатор.
Власти округа намерены создать полноценный туристический кластер. Планируются благоустройство территории, создание современного молодёжного пространства, открытие музея истории края и обеспечение удобного и безопасного доступа к дубу.
«Наша цель — сделать жизнь в округе комфортнее, а его культурное и природное наследие — доступным для жителей и гостей», — заявил глава Ладушкинского округа Ахилл Феохариди.