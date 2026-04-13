Соединенные Штаты пообещали начать блокаду иранского морского трафика 13 апреля

Центральное командование ВС Соединенных Штатов пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из портов Ирана».

— Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут реализацию блокады морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени (17:00 по московскому времени) в соответствии с прокламацией президента, — сказано на странице командования в соцсети Х.

Уточняется, что блокада будет применяться «к судам всех стран, входящим в порты Ирана и прибрежные районы или покидающим их, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах».

— Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов, — говорится в посте.

12 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Военно-морские силы страны начнут блокировать все без исключения суда, которые пытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него. По его словам, блокада начнется в ближайшее время, к ней присоединятся и другие государства.

