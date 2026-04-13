Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: младенческая смертность в России зависит от региона

За последние 10 лет младенческая смертность в России сократилась более чем в два раза, достигнув в 2025 году 3,6 промилле по сравнению с 6,5 промилле в 2015 году. Несмотря на общую положительную тенденцию, ситуация в регионах остается неоднородной. Об этом пишут «Известия».

В 15 субъектах РФ уровень младенческой смертности оказался ниже 2,5 промилле, однако в некоторых регионах он превышает среднероссийский показатель. Анализ данных «Известий» показывает, что в Центральном федеральном округе младенческая смертность выше среднего в пяти областях: Тверская (6,7), Орловская (5), Брянская (4,7), Владимирская (4,6) и Ярославская (4,2).

В Северо-Западном округе наибольший уровень зафиксирован в Республике Коми — 5,5 промилле. В Южном округе высокие показатели наблюдаются в Республике Крым (4,1) и Краснодарском крае (4).

Ситуация в Северо-Кавказском округе также тревожная: Республика Северная Осетия-Алания — 5,5, Республика Дагестан — 5,4. В Приволжском округе высокий уровень отмечен в Пензенской (5,6) и Ульяновской (4,8) областях.

В Дальневосточном округе восемь регионов имеют показатели выше 3,6 промилле, включая Чукотский автономный округ с рекордным значением 11 промилле. Однако стоит отметить, что статистика собирается на основе регистрации в органах ЗАГС и окончательные данные будут опубликованы в июне 2026 года.

Ранее стало известно о роддомах Кузбасса, где в новогодние праздники массово умирали младенцы.

