СМИ: младенческая смертность в России зависит от региона

За последние 10 лет младенческая смертность в России сократилась более чем в два раза, достигнув в 2025 году 3,6 промилле по сравнению с 6,5 промилле в 2015 году. Несмотря на общую положительную тенденцию, ситуация в регионах остается неоднородной. Об этом пишут «Известия».