«Сильный союзник»: Мадьяр сообщил о будущем Венгрии в ЕС и НАТО

Венгрия вернется к полноценному и активному участию в работе Европейского союза и НАТО. Об этом заявил лидер победившей на выборах венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.
«Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал венгерский политик на митинге в Будапеште.
Мадьяр добавил, что намерен предпринять меры для укрепления демократии в Венгрии. По его оценке, ее «ослабило предыдущее правительство Виктора Орбана».
Напомним, после подсчета 53,45% голосов партия «Тиса» получила 136 из 199 мест в парламенте страны. У правящей до этого момента партии «Фидес» — 57 мандатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение «Фидес» на парламентских выборах. Он поздравил Мадьяра с победой. Как отметил Орбан, его партия продолжит работать на благо Венгрии и народа даже в статусе оппозиции.