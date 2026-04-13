Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сильный союзник»: Мадьяр сообщил о будущем Венгрии в ЕС и НАТО

Мадьяр заявил о возвращении Венгрии к активной роли в ЕС и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия вернется к полноценному и активному участию в работе Европейского союза и НАТО. Об этом заявил лидер победившей на выборах венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

«Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал венгерский политик на митинге в Будапеште.

Мадьяр добавил, что намерен предпринять меры для укрепления демократии в Венгрии. По его оценке, ее «ослабило предыдущее правительство Виктора Орбана».

Напомним, после подсчета 53,45% голосов партия «Тиса» получила 136 из 199 мест в парламенте страны. У правящей до этого момента партии «Фидес» — 57 мандатов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение «Фидес» на парламентских выборах. Он поздравил Мадьяра с победой. Как отметил Орбан, его партия продолжит работать на благо Венгрии и народа даже в статусе оппозиции.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше