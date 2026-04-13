Telegraph: Британия отправит минные тральщики в Ормузский пролив

Британия отправит минные тральщики в Ормузский пролив, пишет The Daily Telegraph.
В материале сказано, что британская сторона не будет направлять военные корабли для поддержки Соединённых Штатов по блокаде Ормузского пролива, но развернёт минные тральщики.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут искать и задерживать суда, которые заплатили иранской стороне за проход через Ормузский пролив. По его словам, блокада начнёт действовать «немедленно».
В Центральном командовании ВС США рассказали, что военные начнут блокаду морского трафика в 10 часов по времени восточного побережья 13 апреля.
По информации Sky News, Британия не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива со стороны США.
По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил большинство кораблей для контроля над Ормузом.