Овечкин сделал голевой пас в матче НХЛ с «Питтсбургом»

«Вашингтон» после 81 матча набрал 93 очка и поднялся на 4-е место в Столичном дивизионе. Для попадания в плей-офф команде необходимо занять третьею строчку, на которой находится «Филадельфия» (94 очка). «Вашингтону» до завершения регулярного чемпионата осталось провести один матч, «Филадельфии» — два. За каждую победу в регулярном чемпионате команда получает два очка, в случае равенства выше в таблице окажется столичная команда, так как она одержала больше побед в основное время.