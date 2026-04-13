Овечкин сделал голевой пас в матче НХЛ с «Питтсбургом»

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбургом» (3:0).
Заброшенными шайбами отметились Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56, 58). Овечкин ассистировал Макмайклу в эпизоде с третьим голом «Вашингтона». Этот результативный пас стал для него 31-м в текущем сезоне.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016). 40-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в субботнем матче (6:3), этот гол стал для него 32-м в сезоне.
В сотый раз в матче НХЛ друг против друга встретились Овечкин и капитан «Питтсбурга», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби. Канадец, как и его партнер по команде Евгений Малкин, пропускали субботнюю игру команд.
«Вашингтон» после 81 матча набрал 93 очка и поднялся на 4-е место в Столичном дивизионе. Для попадания в плей-офф команде необходимо занять третьею строчку, на которой находится «Филадельфия» (94 очка). «Вашингтону» до завершения регулярного чемпионата осталось провести один матч, «Филадельфии» — два. За каждую победу в регулярном чемпионате команда получает два очка, в случае равенства выше в таблице окажется столичная команда, так как она одержала больше побед в основное время.
В своем заключительном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» в ночь на 15 апреля по московскому времени на выезде сыграет с «Коламбусом». «Питтсбург» с 98 очками располагается на 2-й строчке в Столичном дивизионе и гарантировал выход в плей-офф. Свою заключительную встречу в регулярном чемпионате команда проведет в гостях против «Сент-Луиса» в ночь на 15 апреля.