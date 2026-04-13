Болельщики «Вашингтона» попросили Овечкина остаться в команде еще на год

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» попросили россиянина Александра Овечкина остаться в команде еще на один сезон. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.
В последние полторы минуты матча регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:0) болельщики «Вашингтона» скандировали «Еще один год». Эта встреча стала последней домашней для столичной команды в текущем регулярном чемпионате. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона.
Овечкину 40 лет, он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016).
Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.