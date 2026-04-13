Американские ВС 13 апреля начнут полную морскую блокаду Ирана

США будут блокировать движение всех судов, которые направляются к портам Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные 13 апреля приступят к морской блокаде Ирана, ограничив движение всех судов. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США в соцсети X.

«Силы СЕНТКОМ начнут блокаду всего морского трафика, заходящего и выходящего из иранских портов, в 10 часов по времени восточного побережья [17:00 мск] 13 апреля в соответствии с постановлением президента», — говорится в сообщении.

По данным ВС США, меры будут применяться ко всем судам без исключения независимо от страны их принадлежности, если они заходят в иранские порты или покидают их прибрежные воды.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США начинают процесс очищения Ормузского пролива в качестве услуги всему миру. Он пообещал «открыть акваторию для стран, которые нуждаются в ней».

Как сообщал KP.RU, в Исламабаде прошли переговоры между делегациями Ирана и США при посредничестве Пакистана. Диалог продлился 14 часов. Между сторонами возникли значительные разногласия. Делегация США вернулась на родину.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше