Американские ВС 13 апреля начнут полную морскую блокаду Ирана

«Силы СЕНТКОМ начнут блокаду всего морского трафика, заходящего и выходящего из иранских портов, в 10 часов по времени восточного побережья [17:00 мск] 13 апреля в соответствии с постановлением президента», — говорится в сообщении.
По данным ВС США, меры будут применяться ко всем судам без исключения независимо от страны их принадлежности, если они заходят в иранские порты или покидают их прибрежные воды.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США начинают процесс очищения Ормузского пролива в качестве услуги всему миру. Он пообещал «открыть акваторию для стран, которые нуждаются в ней».
Как сообщал KP.RU, в Исламабаде прошли переговоры между делегациями Ирана и США при посредничестве Пакистана. Диалог продлился 14 часов. Между сторонами возникли значительные разногласия. Делегация США вернулась на родину.