Россияне выиграли чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские прыгуны на батуте заняли первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате и первенстве Европы, завершившемся в воскресенье. Соревнования проходили в Портимао (Португалия).
Россияне сумели завоевать на этом турнире 13 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. Второе место заняли белорусы (9−3−2), третье — спортсмены из Великобритании (3−8−4). Спортсмены из РФ и Белоруссии вынуждены были выступать на этом турнире в нейтральном статусе.
Золотые медали завоевали Анжела Бладцева (прыжки на батуте, взрослые), Федор Сорокин (прыжки на батуте, до 21 года), Глафира Зайко и Алексей Гурин (оба — прыжки на батуте, юниоры), Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, юниоры), Алена Калашникова (двойной минитрамп, взрослые).
Россиянам также не было равных в женских командных турнирах на акробатической дорожке среди взрослых и юниоров, в женском и мужском командных турнирах в двойном минитрампе среди взрослых и юниоров, а также в женском командном турнире по прыжкам на батуте среди юниоров.
Обладателями серебряных медалей стали Диана Стрельникова и Ильдан Махиянов (прыжки на батуте, до 21 года, синхронные смешанные прыжки), Григорий Волков (прыжки на батуте, юниоры), мужская команда юниоров в прыжках на батуте, Ярослав Дущенко (двойной минитрамп, юниоры), Михаил Юрьев (двойной минитрамп, взрослые), женская и мужская взрослые команды по прыжкам на батуте.
С бронзой вернутся в Россию София Аляева и Кирилл Козлов (оба — прыжки на батуте, взрослые), Лия Валиева (акробатическая дорожка, юниоры), Глеб Кузичкин с Григорием Волковым (синхронные прыжки на батуте, юниоры), Дарья Хованская и Тимофей Чигвинцев (оба — двойной минитрамп, юниоры), а также Тимофей Голубенко (двойной минитрамп, взрослые).