13 апреля в календаре: Всемирный день рок-н-ролла, день мецената и Светлый понедельник

Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь. Если с утра в этот день моросит — то и лето будет дождливым. Утром туман поднимается, образуя облака — к дождю, а если он падает на землю — к сухой погоде. Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно — это к сухому лету. Солнечный день — жди потепления на длительный срок. Дождь утром — лето тоже мокрым будет. Вода течет и пенится — ожидай дождя. У клена и березы сок выделяется — жди потепления. Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят. Перелетные птицы текут стаями — к дружной весне. Если весна ранняя и теплая, приступают к севу яровых. Если березовый сок невкусный — урожай хлеба будет хороший. Если сегодня светло и солнечно — грядет теплое лето. Дым из трубы коромыслом — потеплеет. Ветер утихает, и видимость улучшается — будут заморозки.