13 апреля в календаре: Всемирный день рок-н-ролла, день мецената и Светлый понедельник

Какой сегодня праздник.
День рождения троллейбуса Всемирный день рок-н-ролла День йоркширского терьера День общения с духом безмятежности Международный день благодарности растениям День мецената и благотворителя Международный день специализированных библиотекарей Международный день осведомлённости о функциональных неврологических расстройствах Всемирный день осведомлённости о саркоидозе Светлый понедельник Праздник иконы Божией Матери «Сладкое Лобзание» День памяти святителя Ионы Московского День памяти священномученика Ипатия Гангрского.
Именины.
Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.
Ипатий Чудотворец.
Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото.
Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса.
На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.
В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.
События.
1742 год — впервые исполнена оратория «Мессия» (16+) Генделя.
1830 год — вышло первое Полное собрание законов Российской империи.
1895 год — при раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ.
1902 год — в Санкт-Петербурге успешно прошел испытания первый троллейбус.
1925 год — в США открылась первая в мире регулярная грузовая авиалиния.
1934 год — завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике.
1944 год — Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
1956 год — основан Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
1962 год — первое выступление The Beatles в Star Club.
1967 год — первое выступление The Rolling Stones за «железным занавесом» в Варшаве.
1970 год — авария в космосе: взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13.
1976 год — взрыв на фабрике боеприпасов в финском Лапуа, 40 погибших.
2013 год — при посадке самолёт компании Lion Air выкатился с полосы и упал в море, 46 человек пострадали.
2017 год — американцы впервые сбросили сверхмощную фугасную авиабомбу в афганской провинции Нангархар, погибло около 100 человек.
В этот день родились.
Гай Цильний Меценат (70 до н.э. — 8 до н.э.), римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов.
Екатерина Медичи (1519 — 1589 г.), королева и регентша Франции (1560−1563 и 1574).
Томас Джефферсон (1743 — 1826 г.), 3-й президент США (1801−1809), автор Декларации независимости США.
Джозеф Брама (1748 — 1814 г.), английский изобретатель.
Уильям Беннетт (1816 — 1875 г.), английский композитор, дирижер и пианист.
Демьян Бедный (1883 — 1945 г.), русский и советский писатель и поэт.
Александр Александров (1883 — 1946 г.), советский композитор, хоровой дирижер, педагог, Народный артист СССР.
Юрий Кашлев (1934 — 2006 г.), советский и российский дипломат, профессор.
Ирина Хакамада (1955 г.), российский политик и общественный деятель, писатель, телеведущая.
Жанна Балибар (1968 г.), французская актриса театра и кино, певица, обладательница премии «Сезар».
Дина Корзун (1971 г.), российская актриса театра и кино, сценарист, продюсер, общественный деятель.
Лу Бега (1975 г), немецкий певец.
Татьяна Навка (1975 г), российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр в танцах на льду.
Народные приметы.
Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь. Если с утра в этот день моросит — то и лето будет дождливым. Утром туман поднимается, образуя облака — к дождю, а если он падает на землю — к сухой погоде. Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно — это к сухому лету. Солнечный день — жди потепления на длительный срок. Дождь утром — лето тоже мокрым будет. Вода течет и пенится — ожидай дождя. У клена и березы сок выделяется — жди потепления. Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят. Перелетные птицы текут стаями — к дружной весне. Если весна ранняя и теплая, приступают к севу яровых. Если березовый сок невкусный — урожай хлеба будет хороший. Если сегодня светло и солнечно — грядет теплое лето. Дым из трубы коромыслом — потеплеет. Ветер утихает, и видимость улучшается — будут заморозки.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.