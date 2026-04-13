Филиппо призвал прекратить финансирование Украины

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине, он прокомментировал кадры насильственной мобилизации.
Филиппо уточнил, что речь идёт о мафиозном режиме.
«Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет ! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию!», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Филиппо отметил, что Франции не следует финансировать «преступный, мафиозный режим».
Он оценил кадры, на которых запечатлено, как несколько мужчин похищают человека, несмотря на протесты прохожих.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.