«Зависимость сохранится»: Мадьяр высказался об отношениях Венгрии и России

Мадьяр заявил о необходимости переговоров между Венгрией и Россией.

Источник: Комсомольская правда

Венгрии необходимо сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр на митинге в Будапеште.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — отметил венгерский политик.

Мадьяр подчеркнул, что в рамках диалога с Москвой он не намерен выступать в интересах Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что Венгрия восстановит полноправное участие в Евросоюзе и НАТО. Мадьяр добавил, что «укрепит демократию Будапешта». По словам оппозиционера, она была подорвана при предыдущем правительстве премьер-министра Виктора Орбана.

В свою очередь Орбан признал поражение своей партии «Фидес». Премьер-министр Венгрии поздравил своего оппонента Мадьра с победой на выборах.

