Арагчи: Иран и США не подписали соглашение в Пакистане по вине Вашингтона

— Когда до подписания меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью американских визави, — написал он в соцсети X.
По его словам, Тегеран вел переговоры с Вашингтоном добросовестно и отправил в Исламабад «представителей высочайшего за последние 47 лет уровня».
Урегулирование ближневосточного конфликта невозможно достичь всего лишь после одной дипломатической встречи, потому что Иран не согласится на максималистские условия, выдвинутые США. С таким мнением выступил 12 апреля бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Он прокомментировал слова вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о том, что предложение американской стороны на недавних переговорах с Тегераном было окончательным и наилучшим из возможных.
Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде завершились после 14 часов обсуждений. Сообщалось, что стороны, несмотря на сохраняющиеся разногласия, еще вернутся к переговорам.