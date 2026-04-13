Арагчи: Иран и США не подписали соглашение в Пакистане по вине Вашингтона

Меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном в столице Пакистана, Исламабаде, не подписали из-за действий американской стороны. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

— Когда до подписания меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью американских визави, — написал он в соцсети X.

По его словам, Тегеран вел переговоры с Вашингтоном добросовестно и отправил в Исламабад «представителей высочайшего за последние 47 лет уровня».

Урегулирование ближневосточного конфликта невозможно достичь всего лишь после одной дипломатической встречи, потому что Иран не согласится на максималистские условия, выдвинутые США. С таким мнением выступил 12 апреля бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Он прокомментировал слова вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о том, что предложение американской стороны на недавних переговорах с Тегераном было окончательным и наилучшим из возможных.

Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде завершились после 14 часов обсуждений. Сообщалось, что стороны, несмотря на сохраняющиеся разногласия, еще вернутся к переговорам.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше