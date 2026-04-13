Арагчи: Иран и США не подписали соглашение в Пакистане по вине Вашингтона

Урегулирование ближневосточного конфликта невозможно достичь всего лишь после одной дипломатической встречи, потому что Иран не согласится на максималистские условия, выдвинутые США. С таким мнением выступил 12 апреля бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Он прокомментировал слова вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о том, что предложение американской стороны на недавних переговорах с Тегераном было окончательным и наилучшим из возможных.