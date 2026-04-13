Уроженец Белоруссии Гофман станет главой разведслужбы Моссад

Военный секретарь Нетаньяху возглавит разведку «Моссад».

Источник: Комсомольская правда

Военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман утвержден на должность главы разведывательной службы «Моссад». Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

Вечером 12 апреля кандидатура Гофмана была одобрена консультативным комитетом по назначениям на руководящие посты. После премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подписал распоряжение о его назначении главой «Моссада».

В канцелярии уточнили, что Гофман официально приступит к исполнению обязанностей 2 июня 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Гофман является уроженцем Белоруссии. Он сменит на посту главы «Моссада» Давида Барнеа. Впервые за многие годы израильскую разведку возглавит не выходец из самой спецслужбы, а кадровый военный. Весной 2024 года Гофману присвоили звание генерал-майора.

