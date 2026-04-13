Уроженец Белоруссии Гофман станет главой разведслужбы Моссад

Вечером 12 апреля кандидатура Гофмана была одобрена консультативным комитетом по назначениям на руководящие посты. После премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подписал распоряжение о его назначении главой «Моссада».
В канцелярии уточнили, что Гофман официально приступит к исполнению обязанностей 2 июня 2026 года.
Ранее KP.RU сообщал, что Гофман является уроженцем Белоруссии. Он сменит на посту главы «Моссада» Давида Барнеа. Впервые за многие годы израильскую разведку возглавит не выходец из самой спецслужбы, а кадровый военный. Весной 2024 года Гофману присвоили звание генерал-майора.
«Моссад» разведка Израиля, известная на весь мир успешными шпионскими операциями
«Моссад» — одно из самых известных и влиятельных разведывательных агентств в мире. Его деятельность охватывает широкий спектр операций: от сбора разведывательных данных до проведения секретных операций за рубежом. В материале разбираем, что такое «Моссад», каковы его основные цели, задачи, а также его роль в международной политике и жизни Израиля.