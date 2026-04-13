Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шедшему из РФ балкеру Hui Yuan разрешили покинуть Швецию после задержания

Панамскому балкеру Hui Yuan, который ранее задержала береговая охрана Швеции по подозрению в нарушении экологического законодательства, разрешили покинуть страну. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила пресс-служба береговой охраны.

Панамскому балкеру Hui Yuan, который ранее задержала береговая охрана Швеции по подозрению в нарушении экологического законодательства, разрешили покинуть страну. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила пресс-служба береговой охраны.

Уточняется, что капитан судна признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для возможного будущего штрафа. После этого танкеру разрешили выйти из шведских вод.

— Береговая охрана не располагает дополнительной информацией об операции и расследовании, — сказано в сообщении.

Шведские правоохранители ранее задержали следовавший из РФ панамский танкер Hui Yuan по подозрению в якобы сбросе угольных отходов в Балтийское море. Инцидент произошел около южного побережья Швеции, близ города Истад. Об этом сообщили в пресс-службе местной береговой охраны. Экипаж судна KBV 003 поднялся на борт балкера утром 12 апреля по поручению прокуратуры.

Шведские власти 13 марта задержали судно Sea Owl I, в экипаж которого входили 10 россиян. Причиной остановки судна стали претензии местных надзорных органов к его техническому оснащению, а также вопросы, касающиеся соблюдения экологических стандартов. Позже суд арестовал капитана корабля.