Шедшему из РФ балкеру Hui Yuan разрешили покинуть Швецию после задержания

Шведские правоохранители ранее задержали следовавший из РФ панамский танкер Hui Yuan по подозрению в якобы сбросе угольных отходов в Балтийское море. Инцидент произошел около южного побережья Швеции, близ города Истад. Об этом сообщили в пресс-службе местной береговой охраны. Экипаж судна KBV 003 поднялся на борт балкера утром 12 апреля по поручению прокуратуры.