Шедшему из РФ балкеру Hui Yuan разрешили покинуть Швецию после задержания

Панамскому балкеру Hui Yuan, который ранее задержала береговая охрана Швеции по подозрению в нарушении экологического законодательства, разрешили покинуть страну. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила пресс-служба береговой охраны.
Уточняется, что капитан судна признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для возможного будущего штрафа. После этого танкеру разрешили выйти из шведских вод.
— Береговая охрана не располагает дополнительной информацией об операции и расследовании, — сказано в сообщении.
Шведские правоохранители ранее задержали следовавший из РФ панамский танкер Hui Yuan по подозрению в якобы сбросе угольных отходов в Балтийское море. Инцидент произошел около южного побережья Швеции, близ города Истад. Об этом сообщили в пресс-службе местной береговой охраны. Экипаж судна KBV 003 поднялся на борт балкера утром 12 апреля по поручению прокуратуры.
Шведские власти 13 марта задержали судно Sea Owl I, в экипаж которого входили 10 россиян. Причиной остановки судна стали претензии местных надзорных органов к его техническому оснащению, а также вопросы, касающиеся соблюдения экологических стандартов. Позже суд арестовал капитана корабля.