Первые 15 семей переехали в новостройку по реновации в Зюзино

«Жилье в новом доме на Черноморском бульваре получают участники программы по реновации из расселяемого дома на ул. Азовская, д. 37, корп. 1. Осмотры здесь стартовали в феврале 2026 года. Сейчас около 15 семей уже стали новоселами. Всего в доме запроектировано более 180 квартир. Он стал 12-м жилым комплексом, переданным под заселение в районе Зюзино. Теперь число старых домов, затронутых переселением, достигло 19. Всего в районе предстоит расселить 182 старых здания», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.