Биолог Резанов назвал полезные функции голубей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Голуби в городской среде выполняют полезные функции, в частности они выступают «санитарами», что предотвращает распространение инфекций. Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук доцент МГПУ Андрей Резанов.
«Голуби выполняют ряд полезных функций. В определенной степени они выступают как санитары, питаясь пищевыми остатками и иной органикой вплоть до мертвечины, предотвращая распространение инфекций, а также входят в пищевой рацион ряда краснокнижных видов хищных птиц вроде сапсана. Численность голубей можно регулировать, несколько сокращая их подкормку», — рассказал он.
Вместе с тем биолог напомнил, что голуби могут распространять некоторые инфекции, однако заразиться ими при соблюдении простых мер предосторожности человеку достаточно сложно.
«С одной стороны, голуби ведут скученный образ жизни, поэтому могут распространять ряд инфекций, например орнитоз, который передается воздушно-капельным путем и при контакте, — пояснил Резанов. — Но на практике такие случаи довольно редки, если речь идет о подкормке. Достаточно не брать в руки птицу, не подносить к ней очень близко лицо, чтобы исключить контакт со слизистыми носа и глаз. Если же прямой контакт с птицей произошел, то нужно просто обработать руки антисептиком, ну и, конечно, до этого момента стараться не касаться ими лица. Если соблюдать эти меры предосторожности, то возможность заразится будет фактически полностью исключена».