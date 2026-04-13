Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил намерение США о пересмотре подхода к НАТО

Президент США очень разочарован в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО после того, как альянс не поддержал операцию против Ирана. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Сейчас мы должны пересмотреть [отношения с] НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», — сказал американский лидер.

Трамп выразил разочарование позицией альянса. Он подчеркнул, что ожидал большего уровня поддержки. По его мнению, в будущем союзники США по НАТО также могут не оказать поддержки в критических ситуациях.

Ранее глава Белого дома заявлял, что конфликт между США и Ираном стал серьезным испытанием для НАТО, с которым альянс не справился. Трамп назвал Североатлантический блок «бумажным тигром».

Как сообщал KP.RU, встреча Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прошла неудачно и сопровождалась напряженной атмосферой. Президент США выразил претензии к союзникам и допустил ответные меры со стороны Вашингтона.

