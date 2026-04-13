Трамп подтвердил намерение США о пересмотре подхода к НАТО

«Сейчас мы должны пересмотреть [отношения с] НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», — сказал американский лидер.
Трамп выразил разочарование позицией альянса. Он подчеркнул, что ожидал большего уровня поддержки. По его мнению, в будущем союзники США по НАТО также могут не оказать поддержки в критических ситуациях.
Ранее глава Белого дома заявлял, что конфликт между США и Ираном стал серьезным испытанием для НАТО, с которым альянс не справился. Трамп назвал Североатлантический блок «бумажным тигром».
Как сообщал KP.RU, встреча Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прошла неудачно и сопровождалась напряженной атмосферой. Президент США выразил претензии к союзникам и допустил ответные меры со стороны Вашингтона.