«Столкнулись с ригидностью»: Иран назвал виновного в срыве меморандума в Исламабаде

Арагчи: Иран и США не подписали соглашение в Пакистане по вине Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не был заключен из-за действий американской стороны. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.

«Когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью [США]», — написал глава МИД Ирана в соцсети X.

Арагчи подчеркнул, что иранская сторона вела переговоры добросовестно и направила в Исламабад делегацию «высочайшего за последние 47 лет уровня».

Напомним, переговоры между делегациями Ирана и США в Исламабаде продлились около 14 часов и завершились серьезными разногласиями между сторонами. Американская делегация сразу вернулась в США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон обозначил свои красные линии и вопросы, по которым возможны компромиссы. По его словам, Иран отказался принять предложенные условия.

