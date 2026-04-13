Посол РФ: в Мексике относятся к подвигу Гагарина с почтением

«Во многих странах приходилось работать, но, честно говоря, никто не знает, что такое 12 апреля. А здесь эту дату не только знают, но и глубоко чтят. Относятся очень по-доброму, очень тепло, с почтением и со всем уважением», — отметил глава российской дипмиссии в ходе торжественной церемонии по случаю Дня космонавтики, состоявшейся в воскресенье в Музее естественной истории Мехико, где установлен бюст первого космонавта.