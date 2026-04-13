Посол РФ: в Мексике относятся к подвигу Гагарина с почтением

МЕХИКО, 13 апреля. /ТАСС/. Подвиг Юрия Гагарина помнят и чтят в Мексике, мексиканцы демонстрируют большой интерес к памятным мероприятиям, посвященным началу эры освоения космоса. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский, передает корреспондент ТАСС.
«Во многих странах приходилось работать, но, честно говоря, никто не знает, что такое 12 апреля. А здесь эту дату не только знают, но и глубоко чтят. Относятся очень по-доброму, очень тепло, с почтением и со всем уважением», — отметил глава российской дипмиссии в ходе торжественной церемонии по случаю Дня космонавтики, состоявшейся в воскресенье в Музее естественной истории Мехико, где установлен бюст первого космонавта.
Выступая перед собравшимися, дипломат также напомнил, что за привычным образом Гагарина стоит беспримерный человеческий героизм. Софинский подчеркнул, что первый полет человека в космос был сопряжен с рядoм нештатных ситуаций, каждая из которых была чревата смертельными рисками и преодоление которых потребовало от Гагарина беспримерного мужества и отваги.
Неделя космонавтики.
В день 65-й годовщины первого полета человека в космос в Мехико также стартовала Неделя космонавтики. Центральной площадкой просветительских мероприятий стал Национальный политехнический институт. Программа открылась 12 апреля в иммерсивном зале планетария показом фильма «Гагарин. Первый в космосе». На протяжении недели зрителям также представят картину о спасательной миссии 1985 года «Салют-7», а также фильм об историческом пути России в космосе. Завершится неделя показом первого в мире полнометражного художественного фильма, снятого в космосе, — «Вызов».
На площади перед планетарием запланированы тематические мастер-классы и лекции. Посетители смогут принять участие в мастер-классе по устройству скафандров, а также узнать о принципах реактивного движения на лекции Давида Бриана «Почему космические ракеты могут летать?».