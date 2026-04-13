Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Хабаровском крае 13 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, 13 апреля на территории Хабаровского края не зафиксировано прогнозов об опасных метеорологических явлениях. Тем не менее в большинстве районов края ожидается неустойчивая погода с осадками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночная температура составит около 0…-2 градусов, днем столбик термометра поднимется до +8 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
На юге региона ожидается небольшой дождь при дневной температуре до +12 градусов. В центральной части края пройдут небольшие осадки, а в Советско-Гаванском и Ванинском районах порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Дневная температура в этих районах составит от +3 до +9 градусов.
В северных районах сохранится вероятность выпадения снега, при этом ночью похолодает до −12 градусов. На побережье ожидается ветреная погода с порывами до 20 метров в секунду.
