«Уходит в прошлое»: в ЕС предупредили о росте конфронтации с Россией после выборов в Венгрии

Европа после поражения партии премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах будет усиливать Украину. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в телеграм-канале.
«Теперь европейцы могут пойти путем усиления Украины на дальнейшую конфронтацию с Россией. Вариант мирного и дипломатического решения украинского кризиса, за что так ратовал Орбан, уходит в прошлое», — написал политолог.
Рар допустил, что Венгрия может начать следовать общей линии ЕС и перестанет блокировать решения Брюсселя по вопросам помощи Украине.
Политолог назвал премьера Словакии Роберта Фицо единственным опопнентом такой политики в Евросоюза.
Ранее лидер победившей на выборах венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрии необходимо вести переговоры с Россией, энергетическая зависимость сохраняется.
В то же время Мадьяр отметил, что Венгрия должна вернуться к полноценному и активному участию в работе Европейского союза и НАТО.