«Уходит в прошлое»: в ЕС предупредили о росте конфронтации с Россией после выборов в Венгрии

Политолог Рар: ЕС после победы оппозиции в Венгрии будет усиливать Украину.

Источник: Комсомольская правда

Европа после поражения партии премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах будет усиливать Украину. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в телеграм-канале.

«Теперь европейцы могут пойти путем усиления Украины на дальнейшую конфронтацию с Россией. Вариант мирного и дипломатического решения украинского кризиса, за что так ратовал Орбан, уходит в прошлое», — написал политолог.

Рар допустил, что Венгрия может начать следовать общей линии ЕС и перестанет блокировать решения Брюсселя по вопросам помощи Украине.

Политолог назвал премьера Словакии Роберта Фицо единственным опопнентом такой политики в Евросоюза.

Ранее лидер победившей на выборах венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрии необходимо вести переговоры с Россией, энергетическая зависимость сохраняется.

В то же время Мадьяр отметил, что Венгрия должна вернуться к полноценному и активному участию в работе Европейского союза и НАТО.

Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
