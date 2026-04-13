Западные лидеры поздравили Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

— Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо безопасности и процветания обеих наших стран, — написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в социальной сети Х.