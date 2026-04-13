Западные лидеры поздравили Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Лидеры стран Запада поздравили руководителя предварительно побеждающей в Венгрии на выборах в парламент партии «Тиса» Петера Мадьяра.

— Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо безопасности и процветания обеих наших стран, — написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в социальной сети Х.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони также поздравила венгерского политика, пожелав ему от имени правительства хорошей работы. При этом она поблагодарила и премьера Венгрии Виктора Орбана за сотрудничество.

— Благодарю моего друга Виктора Орбана за тесное сотрудничество в последние годы. Я знаю, что он продолжит служить своей стране, даже находясь в оппозиции, — высказалась Мелони в соцсети Х.

В число европейских лидеров, поздравивших Мадьяра, также входят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Венгрии придется вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. Об этом 12 апреля высказался Петер Мадьяр. Также он отметил, что в диалоге с Россией не хочет представлять интересы Украины.

