Стоимость нефти пошла вверх после обещания Трампа заблокировать Ормузский пролив для Ирана

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,76% до 102,59 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI выросла на 8,2% до 104,51 доллара.
Ранее сообщалось, что Центральное командование США объявило о начале морской блокады всех портов Ирана. Соответствующее решение опубликовало CENTCOM. Блокада вступит в силу 13 апреля 2026 года. Военные объяснили, что меры связаны с указом президента США Дональда Трампа. Блокада будет затрагивать все грузопотоки, которые входят в иранские порты или выходят из них.
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.