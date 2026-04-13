Психиатр рассказал, как бороться с паническими атаками

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Панические атаки — это не психическое нарушение, и такие состояния можно контролировать, в том числе с помощью противотревожных препаратов, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
«Панические реакции, или панические атаки, — это абсолютно не психическое нарушение. Почему обращаются к неврологам или к психиатрам? Потому что человек во время такой реакции испытывает страх смерти, ужас, боится, что у него остановится сердце, некоторые говорят, что у них такое ощущение, что голова сейчас лопнет», — сказал Сергиевич.
А на самом деле это просто так называемая вегетативная буря, возмущение вегетативной нервной системы после какого-то длительного истощения, отметил психиатр.
«Достаточно в зависимости от течения какими-то простыми непсихотропными препаратами стабилизировать сердечно-сосудистую систему, и все сразу восстанавливается», — добавил Сергиевич.
Он отметил, что всегда объясняет пациентам, что от панической атаки не умирают, с этим можно жить.
«Это можно регулировать, при необходимости даже можно и противотревожными препаратами. Депрессивные и тревожные состояния не являются психическими расстройствами. Они являются невротическим состоянием, которое под собой имеет определенные физиологические изменения вследствие психоэмоционального и физического или психоэмоционального и физического состояния истощения вместе взятых», — добавил собеседник.