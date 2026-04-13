Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психиатр рассказал, как бороться с паническими атаками

Психиатр Сергиевич: панические атаки можно контролировать с помощью препаратов.

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Панические атаки — это не психическое нарушение, и такие состояния можно контролировать, в том числе с помощью противотревожных препаратов, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

«Панические реакции, или панические атаки, — это абсолютно не психическое нарушение. Почему обращаются к неврологам или к психиатрам? Потому что человек во время такой реакции испытывает страх смерти, ужас, боится, что у него остановится сердце, некоторые говорят, что у них такое ощущение, что голова сейчас лопнет», — сказал Сергиевич.

А на самом деле это просто так называемая вегетативная буря, возмущение вегетативной нервной системы после какого-то длительного истощения, отметил психиатр.

«Достаточно в зависимости от течения какими-то простыми непсихотропными препаратами стабилизировать сердечно-сосудистую систему, и все сразу восстанавливается», — добавил Сергиевич.

Он отметил, что всегда объясняет пациентам, что от панической атаки не умирают, с этим можно жить.

«Это можно регулировать, при необходимости даже можно и противотревожными препаратами. Депрессивные и тревожные состояния не являются психическими расстройствами. Они являются невротическим состоянием, которое под собой имеет определенные физиологические изменения вследствие психоэмоционального и физического или психоэмоционального и физического состояния истощения вместе взятых», — добавил собеседник.