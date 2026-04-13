Мадьяр заявил, что восстановит полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО

Источник: Аргументы и факты

Лидер оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что намерен восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и Североатлантическом альянсе.

«Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал он.

Кроме того, Мадьяр отметил, что предпримет шаги по укреплению демократии в Венгрии.

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и её независимость», — заявил он на митинге в Будапеште.

«Тиса» победила на парламентских выборах в Венгрии, Мадьяр получил возможность занять пост премьер-министра.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги голосования на парламентских выборах в стране понятны и болезненны для возглавляемого им альянса «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше