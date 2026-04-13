Мадьяр заявил, что восстановит полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО

Лидер оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что намерен восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и Североатлантическом альянсе.
«Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал он.
Кроме того, Мадьяр отметил, что предпримет шаги по укреплению демократии в Венгрии.
«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и её независимость», — заявил он на митинге в Будапеште.
«Тиса» победила на парламентских выборах в Венгрии, Мадьяр получил возможность занять пост премьер-министра.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги голосования на парламентских выборах в стране понятны и болезненны для возглавляемого им альянса «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия».