Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бен Аффлек безвозмездно подарил Дженнифер Лопес дом за 60 миллионов долларов

Бен Аффлек, известный своими серьезными ролями в кино, продемонстрировал свою щедрость, оставив Дженнифер Лопес дом стоимостью 60 миллионов долларов.

Бен Аффлек, известный своими серьезными ролями в кино, продемонстрировал свою щедрость, оставив Дженнифер Лопес дом стоимостью 60 миллионов долларов. Это поместье стало совместной покупкой пары вскоре после их свадьбы. По данным источников, актер подарил свою долю в недвижимости бывшей супруге безвозмездно.

Особняк, расположенный в Лос-Анджелесе, был приобретен молодоженами в мае 2023 года. В роскошном доме имеется 12 спален, 24 ванные комнаты, гараж на 12 автомобилей, собственный лифт и обширный спортивный комплекс, включающий баскетбольную площадку, тренажерный зал, боксерский ринг и бассейн.

Однако молодожены не успели насладиться жизнью в этом великолепном доме — их брак завершился слишком быстро. После развода особняк был выставлен на продажу, но покупателя так и не удалось найти, несмотря на снижение цены с 68 до 52 миллионов долларов.

До этого брака Бен Аффлек выставил на продажу свой «холостяцкий» особняк за $30 млн.