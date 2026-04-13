Бен Аффлек безвозмездно подарил Дженнифер Лопес дом за 60 миллионов долларов

Бен Аффлек, известный своими серьезными ролями в кино, продемонстрировал свою щедрость, оставив Дженнифер Лопес дом стоимостью 60 миллионов долларов. Это поместье стало совместной покупкой пары вскоре после их свадьбы. По данным источников, актер подарил свою долю в недвижимости бывшей супруге безвозмездно.
Особняк, расположенный в Лос-Анджелесе, был приобретен молодоженами в мае 2023 года. В роскошном доме имеется 12 спален, 24 ванные комнаты, гараж на 12 автомобилей, собственный лифт и обширный спортивный комплекс, включающий баскетбольную площадку, тренажерный зал, боксерский ринг и бассейн.
Однако молодожены не успели насладиться жизнью в этом великолепном доме — их брак завершился слишком быстро. После развода особняк был выставлен на продажу, но покупателя так и не удалось найти, несмотря на снижение цены с 68 до 52 миллионов долларов.
До этого брака Бен Аффлек выставил на продажу свой «холостяцкий» особняк за $30 млн.