Слуцкий предложил распространить военную ипотеку на сотрудников силовых ведомств

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением распространить накопительно-ипотечную систему (НИС), действующую для военнослужащих, на сотрудников некоторых силовых ведомств. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Представляется целесообразным распространить действие НИС на сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации», — написал Слуцкий.
Парламентарий предлагает запустить эту систему для указанных категорий сотрудников с 1 января 2027 года, предусмотрев переходный период для подготовки законодательства и финансирования. При этом тем, кто уже стоит в очереди на получение единовременной социальной выплаты (ЕСВ), предлагается дать выбор — остаться в очереди или перейти на новую систему.
Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, основным способом решения жилищного вопроса для сотрудников этих ведомств остается ЕСВ, однако ждать ее приходится годами. «Только в системе МВД — 78 тыс. сотрудников в 2025 году ждали выплаты на жилье, а получить ее смогли лишь единицы: на программу выделили всего 14,1 млрд рублей вместо необходимых 661 млрд. Остальные продолжают ждать, в том числе уже после увольнения со службы», — подчеркнул он.
По словам парламентария, из-за отсутствия четких сроков получения выплаты сотрудники не могут заранее планировать покупку жилья, что сказывается на их мотивации к службе. В качестве альтернативы он предлагает распространить НИС, при которой государство ежегодно перечисляет средства на специальный счет сотрудника. «Это позволяет военнослужащему приобрести жилье уже в первые годы службы за счет целевого жилищного займа, который впоследствии погашается за счет государства», — отметил он.
Предлагаемые изменения, по мнению лидера ЛДПР, помогут сократить очереди на жилье и сделают систему более предсказуемой для сотрудников правоохранительных органов.