WSJ: Трамп рассматривает возобновление ограниченных военных ударов по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
— Американский лидер и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах, — говорится в статье.
Отмечается, что это один из вариантов, которые глава Белого дома рассматривал 12 апреля через несколько часов после переговоров с Ираном в Пакистане.
Также он может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию, хотя, по словам источников газеты, это менее вероятно с учетом риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания Трампа втягиваться в затяжные военные конфликты.