США ищут пути давления на Иран: после провальных переговоров Трамп задумался о возобновлении ударов

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность частичного возобновления ударов по Ирану, чтобы оказать давление на Тегеран. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание уточняет, что не исключается и вариант полномасштабного возобновления бомбардировок Ирана. Однако он считается менее вероятным из-за риска дестабилизации ситуации в регионе и втягивания США в затяжную войну.
Каждый из рассматриваемых сценариев несет серьезные риски. По данным газеты, в случае эскалации США могут столкнуться с истощением запасов вооружений. Снижение интенсивности ударов может быть воспринято как победа Ирана.
Ранее KP.RU сообщал, что переговоры между США и Ираном провалились. Диалог длился 14 часов и завершился серьезными разногласиями между делегациями.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран отказался принять предложенные условия. В свою очередь иранский глава МИД Аббас Арагчи сообщил, что меморандум о взаимопонимании не был подписан из-за позиции американской стороны.