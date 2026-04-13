В Хабаровске возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома 1950 года.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, поводом для процессуальной проверки стала информация из интернета о неудовлетворительных условиях проживания хабаровчан. Здание, построенное более 70 лет назад, находится в ветхом состоянии. У объекта разрушаются перекрытия и стены, однако меры по расселению собственников не принимаются, хотя статус аварийного жилья был присвоен дому еще в 2023 году.