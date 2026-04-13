В Хабаровске возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома 1950 года.

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав жителей аварийного дома на улице Айвазовского в Хабаровске. Ход разбирательства взят на личный контроль Председателем СК России Александром Бастрыкиным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, поводом для процессуальной проверки стала информация из интернета о неудовлетворительных условиях проживания хабаровчан. Здание, построенное более 70 лет назад, находится в ветхом состоянии. У объекта разрушаются перекрытия и стены, однако меры по расселению собственников не принимаются, хотя статус аварийного жилья был присвоен дому еще в 2023 году.
Руководитель регионального следственного управления Станислав Белянский должен подготовить для центрального аппарата доклад о мерах по защите прав граждан. Контроль за ситуацией осуществляет федеральное ведомство.
