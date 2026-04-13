Власти Хабаровского края взяли на контроль ситуацию с рабочими из Китая.

Контракт с компанией китайской на выполнение работ по модернизации Комсомольского НПЗ был официально прекращен из-за нарушения сроков и низкого качества исполнения. Это привело к выходу 200 иностранных рабочих на улицы города с требованием возобновить сотрудничество, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Заказчик в подтвердил расторжение отношений с подрядной организацией. Представители компании подчеркнули, что все фактически выполненные и документально подтвержденные работы оплачивались вовремя и в полном объеме. Ответственность за распределение этих средств и выплату зарплат сотрудникам полностью лежит на руководстве. На текущий момент руководитель подрядной фирмы пребывает за границей и на связь с рабочими не выходил.
В переговорном процессе приняли участие мэр Комсомольска-на-Амуре, руководство завода и представители дипломатических миссий. Сейчас участники акции протеста находятся в закрытом рабочем городке, правопорядок не нарушен.
Правительство Хабаровского края готово помочь рабочим организовать выезд из страны, как только будет получена официальная позиция их работодателя. Инцидент остается на личном контроле региональных властей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru