Украинская федерация водного поло требует отменить матч Кубка мира с РФ

Ранее стало известно, что мужские сборные России и Украины завершат выступление на Кубке мира в Мальте очным противостоянием за седьмую строчку итогового протокола. Матч должен состояться 13 апреля в 16:00 по московскому времени. Российские спортсмены выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе. Для них это первое международное состязание после четырёхлетнего отстранения.