Митя Фомин упал со сцены во время концерта в Шерегеше

Певец Митя Фомин в воскресенье, 12 апреля, рассказал в соцсети, что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш Кемеровской области.
Он разместил ролик с инцидентом и перевел его в шутку. Звезда выступал в леопардовой шубе и меховой шапке.
— Погода и осадки в Шерегеше не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом, — написал с иронией Фомин.
В начале марта телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале. По ее словам, на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее. Позже она рассказала, что посетила травматолога. Также она поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.
4 февраля голливудский актер Ченнинг Татум в своих социальных сетях опубликовал черно-белое фото из больничной палаты. Он сообщил, что перенес хирургическое вмешательство из-за серьезной травмы плеча. Ему диагностировали вывих акромиально-ключичного сустава.