Митя Фомин упал со сцены во время концерта в Шерегеше

В начале марта телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале. По ее словам, на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее. Позже она рассказала, что посетила травматолога. Также она поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.