В США произошла стрельба в ресторане: неизвестные убили одного человека и ранили шестерых

В США вооруженные люди открыли огонь в ресторане, один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

В ресторане в американском штате Нью-Джерси вооруженные люди в масках открыли стрельбу, в результате погиб один человек. Об этом сообщает New York Post.

По предварительным выводам полиции, нападение было спланированным. Однако мотивы стрелявших пока остаются неизвестными. Правоохранительные органы ведут поиск нападавших.

Издание уточняет, что во время стрельбы шесть человек получили ранения. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Это уже сотый случай массовой стрельбы в США с начала 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что в двух городах американского штата Флорида произошла трагедия. Шесть человек погибли, после чего нападавший мужчина по имени Рассел Кот покончил с собой.

Предварительно Кот раньше встречался с одной из жертв в Форт-Лодердейле. Среди погибших есть люди русского и украинского происхождения. Все жертвы были связаны между собой.

