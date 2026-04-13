WSJ: США рассматривают возобновление ограниченных ударов по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по иранской территории, пишет газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что речь идёт об одном из вариантов, которые Трамп рассматривал спустя несколько часов после переговоров в Пакистане.
По словам источников, Трамп может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию. При этом это менее вероятно на фоне риска дальнейшей дестабилизации региона. Кроме того, Трамп не хочет участвовать в затяжных вооружённых конфликтах.
Напомним, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, возглавляющий делегацию США на переговорах в Пакистане, заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости.
По словам Трампа, ВМС США будут искать и задерживать суда, которые заплатили иранской стороне за проход через Ормузский пролив.
Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран и Соединённые Штаты не подписали соглашение в Исламабаде по вине США.