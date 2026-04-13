WSJ: США рассматривают возобновление ограниченных ударов по Ирану

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по иранской территории, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что речь идёт об одном из вариантов, которые Трамп рассматривал спустя несколько часов после переговоров в Пакистане.

По словам источников, Трамп может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию. При этом это менее вероятно на фоне риска дальнейшей дестабилизации региона. Кроме того, Трамп не хочет участвовать в затяжных вооружённых конфликтах.

Напомним, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, возглавляющий делегацию США на переговорах в Пакистане, заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости.

По словам Трампа, ВМС США будут искать и задерживать суда, которые заплатили иранской стороне за проход через Ормузский пролив.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран и Соединённые Штаты не подписали соглашение в Исламабаде по вине США.

