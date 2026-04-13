Юрист рассказал о наказании за публичное осквернение георгиевской ленты

РИА Новости: за осквернение георгиевской ленты грозит штрафом и лишением свободы.

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Публичное осквернение георгиевской ленточки грозит россиянам лишением свободы сроком до пяти лет, а также штрафом до 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист рассказал, что еще в 2022 году в РФ начал действовать закон, в соответствии с которым георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России.

«Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей», — отметил Хаминский.

Он уточнил, что осквернением будет считаться публичная порча георгиевской ленточки с одновременным высказыванием презрительно-негативного отношения к ней.

«Юридические лица за публичное осквернение символов воинской славы России несут административную ответственность. Кодексом установлен административный штраф на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей», — добавил юрист.

Хаминский подчеркнул, что за грязную георгиевскую ленточку на машине к ответственности привлекать не будут, однако порекомендовал не допускать ее загрязнения и вешать ленту внутри салона автомобиля.