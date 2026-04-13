«Ещё один год!» Фанаты «Вашингтона» умоляют Овечкина остаться на следующий сезон

«Кэпиталз» остался всего один матч в регулярном чемпионате — 15 апреля на выезде с «Коламбусом». Клуб занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, отставая от «Филадельфии», которая идёт восьмой, на 1 очко. При этом у «лётчиков» есть матч в запасе.