Украина требует отменить матч с Россией в Кубке мира по водному поло

Федерация водного поло Украины просит об отмене матча с россиянами.

Источник: Комсомольская правда

Федерация водного поло Украины обратилась в Международную федерацию водных видов спорта с просьбой отменить матч второго дивизиона Кубка мира между сборными России и Украины. Об этом сообщил представитель ФВПУ Александр Дядюра.

Дядюра уточнил, что вопрос проведения матча в настоящее время находится на стадии обсуждения с организаторами.

«Позиция нашей федерации — этого матча вообще не должно быть. Скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа международной федерации», — сказал представитель ФВПУ.

Напомним, мужские сборные России и Украины должны сыграть 13 апреля в Гзире в матче за седьмое место. Игра запланирована на 16:00 по московскому времени.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев. Это произошло после Паралимпиады-2026 в Италии. Отметим, что в играх участвовали всего шесть спортсменов от России.