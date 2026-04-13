Украина требует отменить матч с Россией в Кубке мира по водному поло

Федерация водного поло Украины обратилась в Международную федерацию водных видов спорта с просьбой отменить матч второго дивизиона Кубка мира между сборными России и Украины. Об этом сообщил представитель ФВПУ Александр Дядюра.
Дядюра уточнил, что вопрос проведения матча в настоящее время находится на стадии обсуждения с организаторами.
«Позиция нашей федерации — этого матча вообще не должно быть. Скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа международной федерации», — сказал представитель ФВПУ.
Напомним, мужские сборные России и Украины должны сыграть 13 апреля в Гзире в матче за седьмое место. Игра запланирована на 16:00 по московскому времени.
