Архип Глушко пожаловался на быт с женой: «оставляет кружки с кофе»

24-летний Архип Глушко, сын певицы Наташи Королевой, поделился с журналистами своими бытовыми проблемами в отношениях с женой Мелиссой Волынкиной. В интервью Пятому каналу он рассказал о том, как мелкие недоразумения становятся источником напряжения в их семье.
«Она кофе любит пить. Иногда кофе не допивает и оставляет кружку. И я могу сказать, потому что уже постоянно кружки собираются. Я говорю: “Блин, пожалуйста”. Да, мне нравится, когда всё чистенько», — отметил Архип, подчеркивая свою приверженность к порядку в доме.
Кроме того, молодой человек выразил недовольство чрезмерной эмоциональностью своей жены. По его словам, Мелисса слишком громко выражает свои эмоции, что вызывает у него дискомфорт и приводит к частым конфликтам в их отношениях.
Несмотря на проблемы, Наташа Королёва и её супруг Сергей Глушко (Тарзан) поддерживают Мелиссу в этих разногласиях. Певица охарактеризовала невестку как «некапризную, небалованную и очень умелую», добавив, что многие могли бы поучиться у неё. Королёва также отметила жизнерадостный характер Мелиссы, что, по её мнению, делает её ценным членом семьи.
