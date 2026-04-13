Семнадцать пьяных водителей поймали на дорогах Хабаровского края за сутки.

В Хабаровском крае за 12 апреля зарегистрировано пять серьезных аварий, в которых погибли два человека. Еще шестеро участников движения получили травмы. Подробнее о дорожной обстановке в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, все зарегистрированные ДТП произошли в формате столкновений. Помимо работы на местах аварий, инспекторы зафиксировали сотни административных проступков. Среди 326 нарушений ПДД наиболее тяжкими стали случаи управления авто в состоянии опьянения — задержано 17 водителей (включая тех, кому грозит уголовная ответственность за рецидив).
В краевом центре зафиксирована основная масса нарушений, связанных с взаимодействием водителей и пешеходов. За сутки 11 автомобилистов в Хабаровске были оштрафованы за непропуск граждан на «зебре». Пятеро хабаровчан пренебрегли правилами безопасности и переходили дорогу в неустановленных местах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru