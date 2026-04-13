В Хабаровском крае предупредили о сбоях в работе МФЦ в апреле

Жителей просят заранее перенести визиты и сделки с недвижимостью.

В Хабаровском крае с 23 по 25 апреля в МФЦ пройдут плановые технические работы, — сообщает Хабаровский край в МАХ.

В этот период предварительная запись будет недоступна. Приём посетителей организуют по «живой очереди» — по мере готовности подразделений. Уточнить ситуацию можно по телефону центра обслуживания или на официальном сайте.

Особое внимание власти просят обратить на сделки с недвижимостью. Регистрационные действия на эти даты рекомендуют не назначать и по возможности перенести.

Тем, кому срочно нужно решить вопросы с учётной записью на портале «Госуслуги», советуют обращаться в другие центры регистрации. Их адреса доступны на специальной карте сервиса.

О завершении технических работ и возвращении к обычному режиму сообщат дополнительно на официальном сайте МФЦ.