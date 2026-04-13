РАН: Плутон все еще отвечает одному из требований, чтобы называться планетой

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Плутон не перестал отвечать одному из основных требований для того, чтобы считаться планетой. Похожие на него объекты зовутся транснептуновыми телами, сообщил ТАСС директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
«Постепенно мы нашли, что такого рода планет, мини-планет, похожих на Плутон, довольно много. Просто они находятся несколько дальше, и их несколько сложнее найти. В этом смысле Плутон не перестал отвечать одному из основных требований планеты, чтобы он летал по своей орбите, условно говоря, один, чтобы он очистил территорию около своей орбиты от других тел. Они должны были либо слипнуться вместе, либо быть выброшены», — поделился он в кулуарах торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в честь 65-летия полета Юрия Гагарина в космос, проходившей в Кремле.
Похожие на Плутон объекты называются транснептуновыми телами — это малые планеты, которые имеют форму шара, небольшое количество газов на поверхности, добавил Петрукович. «Поэтому Плутон — один из них, и с этим мы узнали больше, а не меньше. Но я думаю, что пока нет никаких оснований ее пересматривать. Чем больше мы знаем, тем больше таких планет мы сможем найти. Я думаю, что, конечно, казус есть, когда планета стала не больше, а меньше, но это как раз следствие того, что мы узнали больше, поэтому в этом смысле ничего страшного не произошло», — заключил Петрукович.