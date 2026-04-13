Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами на Кубке мира

Федерация водного поло Украины обратилась к Международной федерации плавания (World Aquatics) с просьбой отменить матч за седьмое место на Кубке мира во втором дивизионе со сборной России. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра.
По его словам, украинская сторона просит отменить игру «по понятным причинам».
— Данный вопрос еще не решен, сейчас он обсуждается с организаторами. Позиция федерации Украины: этого матча не должно быть, — заявил он.
Необходимо дождаться ответа World Aquatics, добавил Дядюра.
— Предварительно они обещали, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, я смогу со стопроцентной уверенностью объявить, что поединка не будет, — высказался он, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по водному поло проиграла команде Австралии в матче за классификацию второго дивизиона Кубка мира и теперь встретится с российской командой в игре за седьмое место. Матч был запланирован на понедельник, 13 апреля, начало в 16:00 по московскому времени.