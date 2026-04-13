Врач рассказала, можно ли мочить Манту

«Можно мочить место введения пробы Манту. Главное — не тереть мочалкой, никаким пластырем не надо заклеивать, не надо ходить в баню, в сауну. Можно принимать душ», — рассказала Вавилова, также являющаяся доктором медицинских наук, профессором, председателем Регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России» по Кемеровской области.