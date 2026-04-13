Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруги из Красноярского края отметили изумрудный юбилей

Супруги Любецкие из Козульки отметили 55-летие совместной жизни.

В Козульке чествовали изумрудных юбиляров семейной жизни. В краевом Агентстве ЗАГС рассказали, что Владимир Иванович и Лидия Сергеевна Любецкие вместе 55 лет. В браке у них родились трое детей, которые подарили им четырех внуков. Также юбиляры уже успели стать прабабушкой и прадедушкой.

— Их союз — это история о настоящей крепости чувств и умении вместе преодолевать любые жизненные испытания.

Еще одна пара из Козульки, которая является примером любви и преданности — Владимир и Галина Казакевич. Они тоже из Козульки. Всю жизнь супруги посвятили развитию сельского хозяйства и воспитанию детей. Их семья разрослась до трех детей, пяти внуков и двух правнуков. Супруги 50 лет вместе и отметили золотой юбилей.