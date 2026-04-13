Супруги из Красноярского края отметили изумрудный юбилей

Еще одна пара из Козульки, которая является примером любви и преданности — Владимир и Галина Казакевич. Они тоже из Козульки. Всю жизнь супруги посвятили развитию сельского хозяйства и воспитанию детей. Их семья разрослась до трех детей, пяти внуков и двух правнуков. Супруги 50 лет вместе и отметили золотой юбилей.