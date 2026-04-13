Мошенники под видом газовщиков ходят по квартирам: как россиян обманывают на деньги

Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями обходят квартиры, выдавая себя за специалистов по проверке утечек газа. Об этом сообщила платформа «Мошеловка» Народного фронта.
Эксперты отмечают, что апрель традиционно связан с плановыми проверками газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимнего периода.
«Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам. Они сообщают об “утечке газа” или “несоответствии нормам”», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
После этого злоумышленники настаивают на срочной замене оборудования по завышенным ценам. Оплату они просят произвести наличными на месте либо перевести деньги «сменщику» на карту.
Чаще всего жертвами такой схемы становятся жители многоквартирных домов, особенно пожилые люди.
