Виктория Бекхэм удалила татуировку, посвященную мужу

Дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм приняла решение удалить все свои татуировки, в том числе те, которые были посвящены её мужу Дэвиду. Об этом сообщил её сын Круз на своей странице в Instagram, что вызвало интерес у подписчиков.
В ответ на вопрос одного из поклонников о наличии татуировок у матери, Круз подтвердил: «У Виктории больше нет ни одной татуировки». Это заявление стало неожиданным для многих, так как ранее на теле Виктории было несколько значимых изображений и надписей, включая инициалы Дэвида и слова на иврите «Вместе, навсегда, навечно», которые она сделала в честь десятилетия их свадьбы. Также на её теле находились римские цифры, обозначавшие дату возобновления свадебных клятв, а на спине — библейская цитата на иврите: «Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне». На пояснице располагались пять звёзд, символизировавшие её семью.
Интересно, что на фоне этого события 20 января Бруклин Бекхэм, другой сын Виктории и Дэвида, опубликовал серию Stories, в которых раскритиковал своих родителей за чрезмерный контроль. Он заявил, что они намеренно обращались к журналистам для создания образа идеальной семьи и пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.
